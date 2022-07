Benevento 5, dal mercato arrivano buone notizie per coach Nitti Tre colpi per i giallorossi che riportano a casa anche Gianmarco Cerrone

L’avvio della stagione è ancora lontano. Il mercato sta entrando nel vivo e il Benevento 5 cerca di essere protagonista. Sono arrivati altri tre colpi da mettere a disposizione di coach Nitti. Si tratta di Ciro Caliendo, di Enzo Milucci e di un ritorno come quello di Gianmarco Cerrone.

Continua la ricerca di giocatori che hanno qualità ben definite per esprimersi al meglio in quello che sarà il pensiero di gioco del neo tecnico. Inoltre il Benevento 5, come ci ha insegnato in queste stagioni, va a caccia di valori umani, tecnici e di motivazioni. Cerrone torna in città dopo aver contribuito alla promozione in serie A2 nella stagione 2020-2021, mentre per gli altri due sarà una prima assoluta. C’è curiosità anche per capire quali saranno i prossimi colpi che la società riuscirà a regalare a coach Nitti nel momento più caldo del mercato.