Miwa Benevento, confermata Calandrelli nello staff tecnico di Parrillo Giornate intense in casa sannita con tante trattative di mercato.

La stagione 2022/2023 è formalmente iniziata seppur a farla da padrone, in questi periodi, sono le voci di mercato e di riorganizzazione dei team partecipanti al prossimo campionato di Serie C Gold.

La Miwa Energia piazza il primo colpo, quello più importante. Oltre a Coach Parrillo, già sotto contratto ed entusiasta di continuare il matrimonio con il sodalizio della famiglia Zullo, arriva il tanto auspicato rinnovo della Coach Assistant Valentina Calandrelli.

La società sannita ha immediatamente blindato la beneventana dopo una prima stagione che ha potuto solo confermare le enormi doti tecniche e umane di Calandrelli, la quale si è rivelata un vero e proprio pilastro a servizio dei cinghiali.

“Sono contentissima di continuare a fare parte del progetto e di questa società, credo che la scorsa stagione è stato fatto un gran lavoro a 360°, dalla prima squadra al settore giovanile.- le parole di Calandrelli - Questo non deve appagarci ma solo ricordarci che siamo ancora nella la fase iniziale del progetto e che dobbiamo lavorare tanto per creare qualcosa di duraturo e solido.

Ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che io potessi continuare questo percorso intrapreso anche perché oltre che con la dirigenza un ottimo feeling si è creato dal primo momento con coach Parrillo. Quindi grazie a tutti per questa nuova stagione insieme e per la fiducia datami dalla proprietà, dalla dirigenza e dall'head coach. Insieme più grandi!”

Oltre ad Adolfo Parrillo e Valentina Calandrelli, la Miwa Energia ha confermato senza esitazione anche Fabiano Romano e Vincenzo Pasquariello ricominciando, dunque, dallo stesso staff che nella scorsa stagione ha fatto un grande lavoro.