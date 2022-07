Scherma Paralimpica: in Coppa del Mondo trionfo della Pasquino A Varsavia in Polonia la sannita ha sbaragliato la concorrenza nella prova di sciabola categoria B.

La tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica si è aperta nel migliore dei modi per i colori azzurri. A Varsavia, in Polonia, nella prima giornata sono risuonate le note dell’inno di Mameli grazie alla sannita Rossana Pasquino, che ha dominato la prova di sciabola femminile categoria B.

Un trionfo che è partito dalla fase a gironi dove la portacolori dell’Accademia Furno e delle Fiamme Oro ha piazzato sei vittorie in altrettanti incontri. Il risultato le ha permesso di partire direttamente dai quarti di finale dove non ha fallito l’accesso in zona medaglie battendo la transalpina Sablon per 15-7.

In semifinale sulla strada della campana si è ritrovata l’ucraina Nadiia Doloh che le ha dato tanto filo da torcere. Dopo una bella battaglia l’azzurra si è imposta per 15-13 conquistando un posto in finale. L’ultimo assalto ha visto la Pasquino sfidare e battere la thailandese Saysunee Jana per 15-9. Il trionfo nella tappa polacca di Coppa del Mondo ripaga la Pasquino dei tanti sacrifici fatti in questi mesi e le dà ancora più morale per proseguire il cammino verso Parigi 2024, grande obiettivo della professoressa e del suo staff.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SCIABOLA FEMMINILE CAT. B – Varsavia (Polonia), 7 luglio 2022

Finale

Pasquino (ITA) b. Jana (Tha) 15-9

Semifinali

Pasquino (ITA) b. Doloh (Ukr) 15-13

Jana (Tha) b. Tauber (Ger) 15-2

Quarti di finale

Pasquino (ITA) b. Sablon (Fra) 15-7

Fase a gironi

Rossana Pasquino: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Classifica: 1. Rossana Pasquino (ITA), 2. Saysunee Jana (Tha), 3. Nadiia Doloh (Ukr), 3. Sylvi Tauber (Ger).