Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino d'argento nella prova di spada La sannita è tornata sul podio dopo la vittoria nella sciabola perdendo in finale con la Jana.

La vittoria nella prova di sciabola ha dato tanto morale a Rossana Pasquino che ha provato a fare il bis nella spada. La sannita ci è andata vicinissima rendendo meravigliosa la trasferta per la tappa di Coppa del Mondo a Varsavia. In terra polacca la “professoressa” che difende i colori delle Fiamme Oro e dell’Accademia Olimpica Furno ha vinto anche una medaglia d’argento.

La sannita ha fatto, come era successo nella prova di sciabola, percorso netto nei gironi con cinque vittorie. Poi ha superato con un doppio 15-9 la thailandese Seepak e la Tong, portacolori di Hong Kong. Una volta entrata in zona medaglia, la Pasquino ha dovuto affrontare la padrona di casa Pacek, superata con il risultato di 15-13. Nel replay della finale della prova di sciabola questa volta l’ha spuntata la thailandese Jana per 15-6.



COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SPADA FEMMINILE CAT. B – Varsavia (Polonia), 9 luglio 2022

Finale

Jana (Tha) b. Pasquino (ITA) 15-6

Semifinali

Jana (Tha) b. Demaude (Fra) 15-3

Pasquino (ITA) b. Pacek (Pol) 15-13

Quarti di finale

Pasquino (ITA) b. Tong (Hkg) 15-9

Tabellone da 16

Pacek (Pol) b. Biagini (ITA) 15-14

Pasquino (ITA) b. Seepak (Tha) 15-9

Fase a gironi

Rossana Pasquino: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Alessia Biagini: 1 vittoria, 4 sconfitte

Classifica: 1. Saysunee Jana (Tha), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Jadwiga Pacek (Pol), Cecile Demaude (Fra), 14. Alessia Biagini (ITA).