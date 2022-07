Atletica, ai tricolori juniores di Rieti bel risultato per Vicerè L'atleta della Libertas Amatori Benevento ha chiuso al quinto posto con buoni miglioramenti.

In questa lunga estate di gare, continuano le soddisfazioni per la Libertas Amatori Benevento. Ai campionati italiani juniores, andati in scena in una Rieti con forti raffiche di vento, Vincenzo Vicere ha ottenuto un ottimo quinto posto nel decathlon totalizzando 6485 punti, migliorando di 171 punti il suo precedente personale. Il portacolori della società beneventana si è messo in luce soprattutto nei 400 metri piani, nella difficile specialità di salto con l’asta e nei 1500 metri. Da segnalare anche la buona prova di Gabriele Clemente nei 100 metri con il tempo di 11"02.