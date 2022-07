Benevento 5, Campanelli prende il posto di Collarile come direttore generale Il dirigente ex Sala Consilina dovrà portare la sua esperienza per far crescere la società.

Il processo di crescita del Benevento 5 passa anche dalle scelte operate fuori dal campo. Antonio Collarile non sarà più il direttore generale del club. Colui che ha creduto più di tutti alle potenzialità del Benevento lascia il suo ruolo per diventare co-presidente insieme al suo grande amico Pellegrino Di Fede. Al suo posto arriva Daniele Campanelli, ex Sala Consilina, che porterà all’interno del club la sua esperienza e soprattutto le sue conoscenze per migliorare una società giovanissima che ha bruciato le tappe.

“Sono onorato e orgoglioso di essere arrivato qui –ha spiegato il neo dirigente- di aver avuto questa opportunità e di iniziare a collaborare con questa grande società, per questa grande società, per questa città e per questi stupendi tifosi. Scegliere Benevento è stato semplice: mi ha colpito subito l'ambizione di questa piazza sin dal primo colloquio con Antonio Collarile. Sono stato accolto in un modo eccezionale e farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata concessa".

Campanelli riceve una pesante eredità. “Il Benevento 5 arriva da una grande annata culminata con il raggiungimento dei play-off al primo anno di A2 - continua l'ex Sala Consilina-. Stiamo lavorando al massimo per farci trovare pronti per l'inizio di stagione. Su cosa si può migliorare? Dobbiamo limare ogni singolo dettaglio, dobbiamo farci trovar pronti davanti alle sfide che si presenteranno. Non ci poniamo limiti ma allo stesso non abbiamo l’obbligo di vincere: daremo tutto, sicuramente, per questi colori mettendo sempre in campo e fuori dal campo la giusta concentrazione e la voglia di far bene".