Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino d'oro nella prova a squadre A Varsavia nella specialità della sciabola la sannita è salita sul gradino più alto.

Si è chiusa in bellezza la prova di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Varsavia. Dopo l’oro nella sciabola e l’argento nella spada nell’ultima giornata l’atleta beneventana Rossana Pasquino, che si allena presso la sala d’armi dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro “Antonio Furno”, ha conquistato un altro oro nella prova di sciabola a squadre.

La gara odierna è stata caratterizzata da una formula sperimentale che ha previsto formazioni miste composte da due uomini e due donne. La squadra italiana guidata dal Maestro dell’Accademia Olimpica e coordinatore della Nazionale Italiana Paralimpica Dino Meglio, era formata da Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Andreea Mogos e la stacanovista Rossana Pasquino. Dopo aver vinto in scioltezza la

semifinale contro l’Ucraina per 20-5, in finale Pasquino e compagni hanno avuto la meglio nei confronti dei padroni di casa della Polonia vincendo con il netto punteggio di 20-12.

È stata, dunque, una chiusura eccellente per la scherma paralimpica azzurra che in questa prova di Coppa del Mondo si è tolta grandi soddisfazioni. L’IWAS World Cup nella Capitale polacca, infatti, prima delle competizione odierne ha visto l’Italia, guidata dal Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e dai CT Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, salire in tutto sette volte sul podio nelle gare individuali: nella giornata inaugurale erano arrivati il trionfo di Rossana Pasquino nella sciabola femminile e il terzo posto di Leonardo Rigo nella spada maschile, venerdì invece il bronzo di Edoardo Giordan tra gli sciabolatori, ieri infine tre argenti, per Matteo Betti nel fioretto maschile, Rossana Pasquino nella sciabola femminile e Leonardo Rigo tra i fiorettisti, poi il bronzo di Marco Cima nel fioretto maschile.