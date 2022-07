Virtus Academy Benevento, Piedel si accasa alla Sisas Pallacanestro Perugia La polacca lascia il Sannio dopo una stagione conclusa con una media di 18 punti a partita.

Dopo una buona stagione nelle fila della Virtus Academy Soel Benevento, l’avventura in terra sannita è ufficialmente terminata. La giocatrice polacca, classe 1997, che ha ottenuto una media di 18 punti a partita agli ordini di coach Giulio Musco, è stata annunciata dalla Sisas Pallacanestro Perugia.

La polacca ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da neo giocatrice della compagine umbra. “Sono felicissima di questa scelta. A Perugia c’è voglia di lottare per traguardi importanti, dopo il secondo posto della scorsa stagione, e io sono alla ricerca di nuove sfide. La dirigenza mi ha fatto subito un’ottima impressione e so che c’è un gruppo di ragazze molto forti e affiatate fra di loro. Non vedo l’ora di conoscerle e di iniziare ad allenarmi insieme a loro”.