Scherma paralimpica, Dino Meglio esalta la Pasquino La sannita è stata tra le grandi protagoniste della trasferta in terra polacca.

La trasferta polacca è stata ricca di soddisfazioni per il movimento paralimpico della scherma azzurra. Medaglie importanti che hanno dato grande soddisfazione al Coordinatore del settore paralimpico, Dino Meglio che ha commentato il week end di gare con l’ufficio stampa della federazione. “Archiviamo il weekend agonistico di Varsavia con grande soddisfazione. Abbiamo visto una squadra compatta, il nostro livello medio è cresciuto notevolmente e questo grazie a un gruppo armonico, che rende in tutte le specialità”.

Il tecnico napoletano ha parole al miele per la sannita Rossana Pasquino. “Mi piace sottolineare il grande impegno di Rossana Pasquino, protagonista di quattro gare in cui ha raccolto due ori e un argento ma sono felice soprattutto di rimarcare la sua prestazione nella prova a squadre di spada femminile, dove è stata motore di un team giovane, che si è battuto benissimo e ha rischiato d’andare a podio sfiorando persino il successo contro una Nazionale forte come la Polonia - ha spiegato-. Un elogio va a tutti i nostri atleti che hanno dimostrato ancora una volta d’essere altamente competitivi in campo internazionale, per alcuni s’è trattato di conferme, per altri è stato evidente quel processo di crescita che hanno intrapreso in questi mesi”.

Questi sono risultati importanti che fanno morale in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a settembre sulle pedane di Pisa, e per i Campionati Europei di dicembre proprio a Varsavia.