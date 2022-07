Tiro a Segno, Coppa del Mondo: Varricchio di bronzo nella prova a squadre mista A Changwon, in Corea del Sud, bella soddisfazione per la tiratrice sannita.

In Corea del Sud sta andando in scena la tappa di Coppa del Mondo ISSF. Da Changwon arrivano ottime notizie per il tiro a segno azzurro e in particolare per la sannita Maria Varricchio che difende i colori delle Fiamme Oro.

Nella prova a squadre mista la campana è stata schierata con Federico Nilo Maldini del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Il tandem azzurro è riuscito a sparare a buoni livelli strappando una splendida medaglia di bronzo dietro alla Serbia che ha portato a casa la medaglia d’oro e alla Grecia che si è dovuta accontentare dell’argento dopo aver perso la finale per 17-13. Gli azzurri hanno vinto la finale per il bronzo per 16-12.