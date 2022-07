Automobilismo: quanti successi per il caudino Barbone Benissimo nel Napoli Challenge Sarno e nello Slalom Città di Campobasso

Estate ricchissima di trionfi e ottimi risultati per il pilota caudino Eugenio Barbone.

Con ordine: al Napoli Challenge Sarno, terza prova valida per il Campionato Italiano di Formula Challenge Barbone ha siglato il miglior tempo dopo i tre giri di pista validi per la vittoria con la sua Dallara 393 Oper Gruppo E2 SS, con una performance di 3 minuti, 7 secondi e 7centesimi.

Benissimo Barbone anche in Gara 2 della stessa competizione: vincendo di nuovo col tempo di 3 minuti, 9 secondi e 375 millesimi, staccando di oltre undici secondi il secondo classificato.

Per Barbone benissimo anche la performance nel 29esimo Slalom città di Campobasso, dove alla guida di una Radical Sr4 Suzuki ha ottenuto il terzo posto nella classifica assoluta e la vittoria di Classe nella E2 Sc 200.