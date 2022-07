L'Accademia Volley saluta una senatrice Anna Pericolo lascia dopo quattro intensi anni vissuti con successo con la maglia giallorosso.

In casa Accademia Volley si lavora al futuro. La prossima stagione sarà impegnativa e bisognerà farsi trovare pronti. La società giallorossa da questo punto di vista è una garanzia. Programmazione e solidità sono una delle qualità che hanno fatto diventare l’Accademia un pezzo importante della pallavolo campana. Una delle prime novità è la separazione con Anna Pericolo, comunicata attraverso i canali social che però non ha sorpreso più di tanto.

“Dopo quattro belle, intense ed entusiasmanti stagioni, l'Accademia e Anna Pericolo si separano. Un percorso iniziato nel 2019, quando Anna arrivò in giallorosso per portare la squadra in Serie B2. Il risultato, mancato al primo tentativo, fu ulteriormente rinviato dal Covid che nel 2020 costrinse alla sospensione dei campionati proprio quando l'Accademia era al secondo posto, in piena lotta per la promozione. Promozione che arrivò poi l'anno successivo, al termine di una annata bellissima, impreziosita addirittura dal secondo posto finale nell'ultima stagione e la conseguente partecipazione ai play off per la B1.

'Sono stati 4 anni stupendi, intensi, impregnati di emozioni di ogni genere - il saluto all'Accademia di Anna Peicolo - Felicissima di aver fatto parte della famiglia Accademia, che porterò sempre nel cuore. È stato un bel viaggio e, come ogni percorso ricco di insidie e sorprese, raggiungere la meta, la promozione in B2 ed i play off nell'anno successivo, con relativo stupore al seguito, è stato il giusto merito ai tanti sacrifici fatti. Grazie di tutto, in bocca al lupo per il futuro cara Accademia, ti abbraccio forte'.

Dopo quattro anni l'Accademia saluta una delle atlete più forti di tutta la sua storia. La classe, la grinta, la determinazione, l'intelligenza ma prima ancora lo spessore umano di una atleta e una donna straordinaria rimarranno per sempre scolpiti tra i ricordi più belli della nostra società. E' stato un onore averti con noi, Anna... in bocca al lupo!”.