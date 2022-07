Coni, Edu Camp: il ritorno dopo lo stop è stato un successo Il progetto propone lo sport in maniera professionale ai bambini dai 5 ai 13 anni.

Dopo due anni di sosta “forzata” per via del covid, ha ripreso alla grande nella sua sede “storica” nel parco dell’Istituto Agrario Mario Vetrone di Piano Cappelle l’Educamp di Benevento, progetto del CONI Nazionale.

A partire dal 13 giugno e per 4 settimane, 60 iscritti a settimana dai 5 ai 13 anni, hanno praticato 10/12 sport in forma ludica e propedeutica al fine di consentire loro quel sano apprendimento motorio-sportivo e quell’orientamento allo sport utile in età preadolescenziale nonché quello stile di vita che sempre più, purtroppo, non viene opportunamente focalizzato ed adottato.

Gli allievi sono stati affidati ad uno staff tecnico altamente specializzato composto di Professori di Scienze Motorie e Tecnici Federali. A supporto del progetto la Scuola dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva.

L’Educamp di Benevento è stato possibile per la disponibilità della Provincia, quale proprietaria del parco dell’Agrario ed in particolare del nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Galilei Vetrone Prof. Giovanni Marro e grazie anche al Direttore dei Servizi Amministrativi Dott.ssa Luigia Pittaluga, nonché ai Prof. Sebastianelli e Stasi che hanno appassionato i piccoli allievi alle dinamiche “della natura”, presenti nel parco, con la conoscenza di aspetti della botanica.

Le attività predominanti, più squisitamente ludico-sportive, hanno riguardato, con il supporto di tecnici federali delle varie società operanti sul territorio, le seguenti discipline: Rugby, mediante la “Rugby Factory” diretta e coordinata da Enzo Rapuano e Peppe Vigliotti con i propri tecnici; Pallamano, con Paolo Angarano, Rui Carvalho, Francesco Errico e Mattia Marro della ASD Pallamano Benevento, direttore Antonio Schipani e Presidente Carlo La Peccerella; Scherma, maestri Francesco De Curtis e Martina Corradino dell’Accademia Olimpica di Dino Meglio e Francecsa Boscarelli; Basket, coach Vincenzo Pasquariello della Miwa Energia Basket della famiglia Zullo e Paolo Manganiello del Basket Sant’Agnese tramite il Presidente Provinciale FIP Vittorio Mori; Hip Hop, istruttore federale Francesca De Nigris della società Dancing on the World; Pattinaggio, maestro Antonio De Ioanni della Società Sannio Roller; Calcio, Antonello Abbondandolo della San Rocco Paduli. Lo staff tecnico del CONI – società ASD Obiettivo Sport, ha curato poi le seguenti discipline: Pallatamburello, tecnico federale e Delegato Provinciale Gianni Varricchio nonché Direttore dell’Educamp; Calcio: Antonio De Nigris, Stefano Furno e Pasquale Pedata; Pallavolo: Imma Pedoto, Monica Mascolini, Davide Petronzi; addetto alla logistica Riccardo Molinaro.

Accuratamente gestito dallo Staff CONI il Test di Efficienza Motoria (TEM) che, in forma anonima va ad alimentare quella banca dati del CONI Nazionale, che fotografa “lo stato dell’arte” delle qualità motorie della popolazione italiana in età prepuberale.

Importante in chiave futura l’apporto del Prof. Antonio D’Argenio coordiantore dei tirocinanti del Liceo Sportivo Rummo i quali, unitamente ad alcuni liceali del Galilei, avendo maturato da allievi le varie esperienze Educamp degli anni passati, hanno dato il loro contributo in qualità di assistenti.

Preziosa l’opera di segreteria e web master del dipendente CONI Costantino Viscione. Un plauso alle maestranze dalla cucina della mensa dell’Istituto che con gentilezza e qualità hanno “deliziato” i nostri giovani sportivi. Efficiente e collaborativo tutto il personale ATA addetto dell’Istituto. Ospiti d’onore delle giornate a tema di chiusura settimana, per la rubrica “Incontro con il campione” sono stati: Walter Zullo calciatore professionista nonché “azionista” della Miwa Energia Basket, Lorenzo Fragnito e Ivano Rossi dell’Accedemia Nazionale U. 17 di Pallamano cresciuti nell’ASD Pallamano Benevento partendo proprio dall’Educamp della prima Edizione del 2013; Dino Meglio e Francesca Boscarelli olimpionici di Scherma; Francesco Cozzi, Massimo Cioffi e Davide Fragnito Nazionali Rugby Seven.

Particolare successo ha ottenuto l’esibizione delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria presente con gli istruttori Sovrintendente Antonio Fiore, Claudio Riccardi e Angelo Sandulli che hanno dato vita a una simulazione di ricerca di stupefacenti su persone, bagagli e autoveicoli con meravigliosi cani poliziotti antidroga.

Il Prof. Avv. Mario Collarile Delegato Provinciale CONI ha gestito i piccoli giornalisti nelle interviste ai campioni e ha dato la sua collaborazione alle cerimonie settimanali di commiato; ha infine così commentato: “Fortunatamente abbiamo potuto riprendere il progetto nazionale CONI Educamp, importante per la formazione dei nostri preadolescenti che, divertendosi, hanno potuto conoscere tanti sport nel rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente. Siamo soddisfatti del successo ottenuto che ha varcato l’Oceano Atlantico in quanto quest’anno all’Educamp hanno partecipato anche tre bambini di Los Angeles”.