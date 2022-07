Miwa Benevento, alla corte di Parrillo arrivano i giovani Mutombo e Lazzari La società ha concluso la campagna acquisti con due colpi di alto livello.

Chiusura di mercato super per i cinghiali sanniti. La società della famiglia Zullo completa il roster e mette a disposizione di Coach Parrillo e dell’intero staff tecnico due talenti giovanissimi.

Si tratta di Aaron Mutombo e Vittorio Lazzari, play e guardia che daranno manforte ai nuovi compagni Murolo e Garcia. Mutombo, classe 2003 di Roma, è un playmaker di proprietà del HSC Roma ma che che nell’ultima stagione ha disputato la prima metà del campionato con il Formia Basketball in Serie B e la seconda in Serie C Gold con la maglia della Smit Roma. Atleta con buone dote fisica e un’ottima altezza (187cm), con la Smit Roma ha disputato 8 gare mettendo a segno 69 punti con 8,6 di media. Arriva in prestito per un anno.

Siciliano di Trapani invece Vittorio Lazzari, guardia classe 2001 di 194cm, che nella prossima stagione a Benevento formerà un coppia solida con il pari ruolo Taylor Garcia. Il giovane, cresciuto nella sua Trapani, si è trasferito a Milano nel 2018 per una magica esperienza nell’Armani Jeans dove ha avuto anche l’onore di calpestare il parquet in A1 nella gara contro Torino. Ancora a Milano, Lazzari ha continuato nel settore giovanile dell’Urania fino al trasferimento nell’ultimo campionato alla Pallacanestro Viola di Reggio Calabria in Serie B.

Due profili, dunque, giovani ma con esperienza e talento che Coach Parrillo e i senatori della squadra sapranno di certo trasformare in qualità utili al raggiungimento dell’obiettivo.

Il roster della Miwa Energia è ormai completo, con i complimenti alla società per essersi mossa in maniera tempestiva senza dover ricorrere necessariamente a innesti dell’ultimo minuto.