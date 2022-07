Nuoto, ai tricolori di Ostia: per la Pirozzi 200 stile libero senza brillare La campionessa sannita, reduce dalla positività al Covid, era giunta senza grandi attese.

Quella in corso è sicuramente la stagione più complicata per Stefania Pirozzi. Da gennaio in poi sono stati tanti i problemi che non le hanno permesso di esprimersi al massimo. L’ultimo ha bussato alla porta della campionessa sannita a dieci giorni dagli Assoluti di Ostia che sono cominciati ieri.

Per la seconda volta la Pirozzi è risultata positiva al Covid e non ha potuto preparare l’appuntamento dei tricolori come avrebbe desiderato. La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, dopo essersi negativizzata ed aver svolto un paio di allenamenti, è partita comunque per il Polo Notatorio dove ha deciso di scendere in acqua e onorare l'impegno tricolore ma con zero aspettative.

Nei 200 stile libero ha nuotato 2’03’’77, crono altissimo per i suoi standard che per anni l’hanno vista protagonista della specialità nuotando puntualmente sotto il muro dei due minuti. Per la cronaca la gara è stata vinta dalla veterana Alice Mizzau, che proprio insieme alla Pirozzi fu protagonista dell’Oro Europeo a Berlino nella 4x200 sl, davanti alle casertane Antonietta e Noemi Cesarano.