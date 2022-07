Benevento 5, confermato coach Mignone che guiderà l'under 19 Il tecnico sannita avrà il compito di far crescere i talenti che gli verranno messi a disposizione.

In casa Benevento 5 si guarda avanti. Si fanno progetti a lungo termine continuando a credere nelle idee. Proprio quelle che hanno consentito al sodalizio guidato dai presidenti Di Fede e Collarile di scalare le varie categorie. Nessuno se lo aspettava. Chi sale ora sul carro dei vincitori deve fare il mea culpa. Due anni fa, al momento dell’iscrizione in B, in pochi hanno creduto nel progetto. Proprio questa è stata la grande forza del Benevento 5 che in due anni si è imposto e assestato in categorie nazionali e ora, al secondo anno in serie A2, è chiamato a diventare una realtà.

L’arrivo di giocatori importanti e di un tecnico di spessore per la prima squadra sono un segnale forte. Così come la riconferma di Giuliano Mignone nell’under 19, che dovrà essere sempre più un trampolino di marcia per i talenti sanniti che sognano di entrare nella rosa di serie A2. Lo scorso anno il torneo dei giovani è andato benissimo durante la regular season prima di una cocente eliminazione nei play off contro il Napoli, ma quella partita fu molto particolare e in casa giallorossa non fu affrontata con la migliore formazione.

Mignone non vede l’ora di ricominciare. “Sono orgoglioso e soddisfatto della riconferma nel mio ruolo. Spero di fare ancora un buon lavoro e raggiungere l’obiettivo di creare dei prospetti per la prima squadra. La società ci punta molto”.

La società ha dato mandato al tecnico di far crescere i ragazzi, perché in un progetto dove le idee sono la base, scovare qualche talento e farlo crescere è una necessità. In casa Benevento 5 si fanno miracoli e coach Mignone dovrà mettere tutta la sua esperienza a disposizione del nuovo gruppo dell’under 19 per regalare alla prima squadra qualche ragazzo da utilizzare.