Benevento 5, Mambella e Lepre avranno un preparatore di altissimo livello Si tratta di Attilio De Rosa che è stato vice-campione d’Italia con la Feldi Eboli.

In casa Benevento 5 nessun dettaglio viene lasciato al caso. Si lavora per costruire qualcosa di importante affidandosi a professionisti del settore. E’ di oggi la notizie che il “GG Team Wear Benevento 5 comunica che è stato affidato ad Attilio De Rosa il ruolo di preparatore dei portieri. Vice-campione d’Italia nell’ultima stagione con la Feldi Eboli, il club augura ad Attilio buon lavoro”.

Il preparatore napoletano, classe 1978, vanta una lunga esperienza nel futsal con Stabiamalfi, Napoli, Medicorp Pompei, Bellona, Scafati Santa Maria, Gragnano, Marigliano, Azzurra Sant’Alfonso, Mecobil e un’esperienza con il Benevento di Polcino. Dal 2013 al 2017 con Aesernia e Isernia, nel 19/20 andò allo Sporting Venafro. Nelle ultime due annate De Rosa ha accettato la proposta della Feldi Eboli in serie A, diventando vice-campione d’Italia nel campionato appena terminato.

Per lui nuova avventura in giallorossa che inizia con tante motivazioni. “Sono molto felice, dopo la chiusura del rapporto con la Feldi avevo bisogno di nuove sfide e questo lo è di sicuro - dice De Rosa- La stima che mi è stata manifestata da parte del tecnico Nitti e soprattutto la volontà di perseguire un percorso di crescita sostenibile e teso allo sviluppo ai giovani mi hanno convinto subito ad accettare la proposta del Benevento”.

Gli obiettivi sono chiari: “Per la prossima stagione mi aspetto delle sorprese collegate alla nuova riforma, ma il Benevento ha già dimostrato di lavorare molto bene con gli italiani prima ancora che fosse la normativa ad imporlo. Mambella e Lepre? Non ho avuto ancora modo di parlare con loro ma sono molto felice di poter lavorare con portieri che reputo importanti per la categoria. Nei prossimi giorni discuteremo per programmare la prossima annata nel migliore dei modi possibili”.