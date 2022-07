Il Benevento 5 riporta a casa un sannita doc come Maglione Sarà il nuovo preparatore atletico. "Prossima stagione? Mi aspetto un campionato difficile".

Continuano le novità legate allo staff in casa GG Team Wear Benevento 5. L’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello che riguarda Pasquale Maglione che sarà il nuovo preparatore atletico. Il sannita segue coach Nitti con cui ha vissuta l’esperienza di Matera. Nato a Benevento nel 1980, Maglione inizia il suo percorso nel futsal al Napoli calcio a 5 dove conobbe il tecnico Nitti, condividendo negli anni successi, seppur non in campo, esperienze con A&S e Latina insieme all’allenatore partenopeo. Maglione ha lavorato anche con Partenope, Fuorigrotta e, come detto prima, CMB.

"Prima di tutto –ha spiegato Maglione- colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutto il CMB, il presidente Auletta e il direttore Pascale per la grande esperienza e per non avermi fatto mancare nulla, sia sotto l'aspetto umano che sportivo - dice il neo-preparatore atletico giallorosso.- Per me è motivo d'orgoglio aver accettato la proposta del Benevento: essendo un sannita doc, sono davvero strafelice di poter lavorare per la mia città e per questa squadra. Non vedo l'ora di iniziare. Cosa mi ha spinto a scegliere questo progetto? Sicuramente la volontà della società -sottolinea- di arrivare in alto in poco tempo e, sicuramente, la presenza di mister Nitti. Il Benevento è una società molto organizzata, ha dirigenti che fanno tutto con grande passione”.

E sul futuro è chiaro: “Prossima stagione? Mi aspetto un campionato difficile, con tanti punti interrogativi in virtù della riforma. La squadra è composta da giovani con tanti elementi di esperienza: sono molto ottimista e sono sicuro che faremo una grande stagione".