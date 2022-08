Benevento 5, un girone agonisticamente complicato per sognare in grande Sanniti con pugliesi, calabresi e compagini siciliane, trasferte lunghe, calde e complicate.

La serie A2 di calcio a 5 si annuncia avvincente anche nella prossima stagione. La Lega ha reso noto i tre gironi e in attesa c’era anche il Benevento 5, che dopo la splendida annata d’esordio, vuole ripetersi ad alti livelli. Il mercato dei giallorossi è stato molto positivo e le possibilità di fare ottime cose sotto la guida di un coach giovane ma già esperto come Lorenzo Nitti ci sono tutte.

La squadra giallorossa è stata inserita nel girone C che comprende tutte compagini meridionali. Ci sarà il derby con lo Sporting Sala Consilina dei tanti ex di lusso, un dualismo che ormai va avanti dalla stagione in serie B quando entrambe riuscirono a fare il grande salto. Occhi anche alle pugliesi con Molfetta, Giovinazzo, Canosa, Capurso, Manfredonia e Itria; le calabresi del Bovalino, Catanzaro, Cormar Futsal, Pirossigeno di Cosenza, Polisportiva Futura; e alle siciliane del Canitatti, Piazza Armerina e Sicurlube Futsal.

Girone con trasferte impegnative anche dal punto di vista logistico soprattutto in Sicilia e nel sud della Calabria. Un torneo dove regnerà sovrano l’agonismo e il fattore campo potrà fare la differenza.

Di seguito tutti i tre gironi della prossima serie A2.

SERIE A2 MASCHILE

GIRONE A

ALTOVICENTINO FUTSAL

AOSTA CALCIO 511

CDM FUTSAL

CITTA' DI MESTRE

DOMUS BRESSO

ELLEDI FUTSAL RL

FENICE VENEZIAMESTRE

FUTSAL VILLORBA A R.L.

LECCO CALCIO A 5

LEONARDO

MILANO CALCIO A 5

OLIMPIA VERONA

ORANGE FUTSAL ASTI

PORDENONE

SAINTS PAGNANO ASD

SPORTING ALTAMARCA SSDARL



GIRONE B

A.P. CALCIO A 5

ACTIVE NETWORK FUTSAL

CITTA DI MASSA CALCIO A 5

CLN CUS MOLISE

DAMIANI E GATTI ASCOLI

ECOCITY FUTSAL GENZANO

EUR CALCIO A 5

FUTSAL CESENA

ITALPOL CALCIO A 5

MANTOVA CALCIO A 5

MODENA CAVEZZO FUTSAL

PRATO CALCIO A CINQUE

ROMA CALCIO A 5

SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5

SPORTING HORNETS ROMA

TODIS LIDO DI OSTIA

GIRONE C

AQUILE MOLFETTA

ATLETICO CANICATTI 5

BENEVENTO 5

BOVALINO CALCIO A CINQUE

BULLDOG CAPURSO

CALCIO A 5 GIOVINAZZO

CANOSA A5

CATANZARO FUTSAL

CORMAR FUTSAL REGGIO CAL

GEAR PIAZZA ARMERINA

ITRIA FOOTBALL CLUB

PIROSSIGENO C.DI COSENZA

POLISPORTIVA FUTURA

SICURLUBE FUTSAL A R.L.

SPORTING SALA CONSILINA

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA