Debutto casalingo in campionato per l'Accademia Volley Le giallorosse sfideranno Pozzuoli il 5 ottobre, poi subito derby contro la Volare.

Nella giornata di oggi sono stati varati dalla Fipav i calendari provvisori di Serie B: inizio della stagione fissato per il 5 ottobre e sfida tutta campana alla prima giornata per le giallorosse che debutteranno contro la Pallavolo Pozzuoli, avversario di buon livello e che rappresenta subito un interessante banco di prova per la formazione del tecnico Ruscello. La prima trasferta vedrà subito il derby beneventano contro la Volare, a cui farà seguito un poker di avversarie tutte romane fino alla sesta giornata. Doppio turno casalingo, poi, alla settima giornata e all'ottava quando l'Accademia riceverà prima il Pontecagnano e poi il Colleferro (LT), per poi tornare in trasferta a Terracina contro la Futura Volley nel turno successivo. Le ultime due gare dell'anno vedranno le giallorosse sfidare le due neopromosse, nell'ordine VOV Oplonti Torre Annunziata e Ancis Villaricca, partita, questa, prevista il 17 dicembre e che precederà la sosta natalizia. Il ritorno in campo, nella penultima giornata di andata, scatterà il 7 gennaio 2023 nel turno casalingo con il Volleyrò Casal de Pazzi (RM), chiusura infine con un'altra squadra romana, la Volley Group Roma, avversaria ovviamente anche nell'ultima gara della stagione che si chiuderà a Benevento il 6 maggio 2023.

Al netto di qualche eventuale variazione sul giorno e l'orario di qualche gara, sarà questo il calendario che vedrà impegnata l'Accademia Volley a partire dal prossimo 5 ottobre: con il raduno che scatterà tra poco più di quindici giorni e la squadra ancora da completare, difficile prevedere al momento il ruolo che le giallorosse potranno recitare in questo girone che tuttavia sembra essere composto da squadre di buon livello, un fattore che lascia comunque presagire ad un torneo combattuto e dall'esito incerto.