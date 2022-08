Atletica, Europei: nella 35 km di marcia tocca al sannita Caporaso Per l’Ingegnere beneventano è la seconda presenza alla europea dopo quella del 2014.

Sono tre gli atleti campani impegnati agli Europei di atletica a Monaco di Baviera che cominceranno domani. Si tratta di Roberto Orlando, salernitano che sarà impegnato nel lancio del giavellotto; di Daryia Derkach, ragazza cresciuta a Pagani dopo essersi trasferita dall’Ucraina e che dal 2013 difende i colori azzurri, e che si cimenterà nel salto triplo; e infine del sannita Teo Caporaso che martedì mattina alle 8:35 sarà al via della 35 km di marcia insieme agli altri due azzurri Antonelli e Giupponi.

Per l’Ingegnere beneventano, suo secondo Europeo dopo quello di Zurigo nel 2014, è una gara importante sulla strada che lo potrebbe portare alla qualificazione alla terza Olimpiade della carriera. Parigi 2024 infatti può e deve essere un vero e proprio obiettivo da rincorrere. La nuova formula con i 35 km, che ha appena incoronato campione del mondo l’oro di Tokyo della 20 km Massimo Stano, ha cambiato diversi equilibri e quindi c’è spazio anche per delle sorprese. Teodorico Caporaso, classe 1987, difende i colori della Sef Virtus Emilsider Bologna ed è allenato da Diego Perez, tecnico che lo ha accompagnato fino alle due qualificazioni ai Giochi Olimpici e ad altre competizioni importanti come Mondiali ed Europei. A Monaco di Baviera il suo obiettivo sarà quello di avvicinare e magari migliorare il primato personale sulla distanza che è di 2h32:19 stabilito proprio in questa stagione, la prima in cui è stata cancellata la distanza dei 50 km.