Atletica, Europei: Caporaso costretto al forfait. Bronzo per Giupponi Il sannita non ha preso parte alla 35km per un problema muscolare. Bronzo per il compagno di squadr

Le grandi manifestazioni restano stregate per Teo Caporaso. Il marciatore sannita, che oggi doveva competere nella 35 km maschile agli europei di Monaco di Baviera, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per lui problemi muscolari emersi negli ultimi giorni. Era inutile stringere i denti e provarci, l’infortunio non gli avrebbe permesso di essere competitivo. Purtroppo non è la prima volta che il campano viene penalizzato da un infortunio nel corso di una grande manifestazione.

Una delle grandi qualità di Teo Caporaso è quella di non mollare mai e rialzarsi anche dopo gravi infortunio e delusioni cocenti. E’ successo dopo il Mondiale del 2015 e quello del 2017 quando fu costretto a rinunciare alla a gareggiare a Londra. Si è rialzato dopo le disavventure di Rio de Janeiro nel 2016 e di Tokyo lo scorso anno. Lo rifarà anche questa volta perché l’obiettivo della terza Olimpiade, se il fisico non farà i capricci, va inseguito fino all’ultima possibilità. Nella 35 km del campionato continentale c’è da segnalare la vittoria dello spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49, davanti al tedesco Christopher Linke che coglie l’argento in 2h29:30 e all’azzurro Matteo Giupponi che si è messo al collo il bronzo in 2h30:34 facendo la gara della vita.