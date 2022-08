Olimpia San Salvatore, nel ruolo di libero maglia ad Alessia Luraghi La ragazza originaria di Busto Arsizio arriva dalla Narconon Melendugno.

La campagna acquisti porta anche oggi nuovi arrivi tra le fila dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che rispetto alla prima storica stagione vissuta in serie B1, ha apportato una vera e propria rivoluzione d’organico.

Coach Francesco Eliseo, infatti, dalla fine di agosto si troverà ad allenare con un roster completamente nuovo ma ricco di qualità.

Oggi è il turno di Alessia Luraghi, classe 1998 e originaria di Busto Arsizio. Alessia nonostante la giovane età vanta un palmares di tutto rispetto ed è una “veterana della categoria”. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Narconon Melendugno in B1, ha poi contribuito alla scalata in B1 del Terrasini (B2-B1) militato inoltre sempre tra le due categorie con Castelvetrano e Monza.

“Sono molto contenta di poter giocare a San Salvatore quest’anno. Non nascondo - ha detto nella sua prima dichiarazione Alessia Luraghi - che è da diversi anni che desidero ricevere una chiamata da parte loro, perché so che sono una società molto seria ma sopratutto molto disponibile, e questa è già una buona prospettiva per poter stare e fare bene. Quando ho ricevuto la chiamata da parte loro sono rimasta entusiasta e ho percepito da subito la volontà di avermi, e la fiducia da parte loro mi sprona a poter dare il meglio di me. L’ultima stagione ho sfiorato la serie A e porto con me la voglia di riscatto. Non vedo l’ora di cominciare per poter conoscere tutti e di poter lavorare con coach Eliseo alla quale ripongo massima fiducia”.