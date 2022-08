Pallamano Benevento, addio all'A2 per dare spazio ai giovani La dolorosa decisione della società giallorossa è arrivata dopo una lunga riflessione.

E' stata una scelta dolorosa ma necessaria. La Pallamano Benevento ha deciso di fare un passo indietro. Ripartire dalla serie B rinunciando ad un altro campionato di media alta classifica in A2. La promozione nella massima serie non era obiettivamente alla portata.

In questo momento la società giallorossa non può permettersi né dal punto di vista economico né tecnico una squadra che possa militare in serie A1. Però con le idee, il lavoro e perché no, con qualche sogno per ora racchiuso nel cassetto, risalire è possibile.

La società guidata da Carlo La Peccerella dunque ripartirà dalla B per dare spazio ai giovani. Permetterà ad un gruppo di ragazzi sanniti di giocare con tranquillità e fare esperienza, senza dimenticare i campionati giovanili che saranno comunque un ottimo banco di prova soprattutto nella Youth League a cui prenderanno parte anche i gioiellini Fragnito e Rossi, atleti beneventani del Campus Italia. ù

Gli altri ragazzi da cui si ripartirà saranno Antonio e Alfredo De Luca, Davide Galliano e Matteo Ievolella. Nei prossimi giorni però la società chiarirà anche gli altri aspetti di questo nuovo progetto che è un punto di partenza per provare a tornare grandi.