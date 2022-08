Olimpia Volley San Salvatore, arriva la schiacciatrice Marino “Sono molto contenta di far parte di questo progetto".

La presentazione del roster 2022-2023 dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino prosegue. Oggi è il turno di Alessandra Marino, schiacciatrice classe 1996 e originaria di Catania.

Sarà lei, dunque, a guidare l’attacco della rinnovata Olimpia Volley. Per Alessandra già sulle spalle campionati importanti tra Serie B1 e B2 sempre in terra di Sicilia. Ha vestito in passato le maglie di Pallavolo Sicilia, Amando Volley, Planet Pedara e Akademia Sant’Anna. Un innesto di qualità e spessore che con le sue giocate cercherà di dare il suo contributo all’Olimpia nel centrare gli obiettivi stagionali.

“Sono molto contenta di far parte di questo progetto - ha detto Alessandra Marino - che mi permette di fare un’esperienza nuova, lontana dalla mia terra. Mi sono confrontata molto con il mister e ho gli stimoli giusti per affrontare una stagione che si prospetta molto competitiva. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne. Vi aspetto numerosi al palazzetto per divertici insieme, nel frattempo mi godo gli ultimi giorni di vacanza”.