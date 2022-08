Benevento 5, cammino delineato con due derby campani da affrontare La squadra giallorossa esordirà in casa al Palatedeschi contro il Canosa il 24 settembre.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 24 settembre si parte. Il Benevento 5 darà inizio alla sua seconda stagione in A2 dal Palatedeschi dove arriverà il Canosa. Partire bene è importante. Il torneo che sta per iniziare sarà molto diverso da quello dello scorso anno. La riforma ha spedito il Benevento 5 lontano dalle squadre romane in un gruppo dove l’agonismo sarà uno degli aspetti principali.

Coach Nitti sa bene cosa serve per ben figurare e l’asticella delle ambizioni si alza dopo un mercato importante. Tornando al calendario la seconda giornata sarà in trasferta in quel di Catanzaro, poi ci sono da segnalare i due derby campani col Sala Consilina dei grandi ex. Il 12 novembre al Palatedeschi è in programma la sfida d’andata, il 25 febbraio il ritorno in terra salernitana. Due match che si spera possano valere un posto importante nella parte di un girone dove al via ci sono tante squadre competitive e fare pronostici è veramente molto complicato. Il Benevento 5 chiuderà la sua avventura nella regular season contro l’Aquile di Molfetta in terra pugliese il 15 aprile.