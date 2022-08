Accademia Volley, quattordicesimo anno con coach Ruscello Vittorio è uno dei migliori coach campani, per le giallorosse una garanzia insieme al vice Cioffi.

Con il raduno fissato per il prossimo 22 agosto, l'Accademia Volley si prepara al prossimo campionato di Serie B2 riconfermando quasi per intero lo staff tecnico che ha lavorato egregiamente negli ultimi anni, portando la squadra giallorossa prima dalla Serie C alla B2 nella stagione 2020/21 e poi fino secondo posto in campionato con qualificazione ai play off nella scorsa stagione.

In panchina, quindi, sarà nuovamente al proprio posto la coppia formata da Vittorio Ruscello, al suo quattordicesimo anno consecutivo da primo allenatore dell'Accademia, e Angelo Cioffi, nativo di Cervinara (AV) e ormai veterano essendo già alla quinta stagione con la maglia giallorossa in qualità di vice allenatore e allenatore del settore giovanile.

Novità invece per il ruolo di preparatore fisico della prima squadra: sarà infatti Gennaro Ucci, giovane e brillante personal trainer beneventano, originario di Calvi (BN), a curare in maniera specifica sia la imminente ripresa degli allenamenti che la intera preparazione atletica durante tutta la stagione. Gennaro sarà affiancato durante l'intera stagione dal giovane assistente Alessandro Del Sordo: entrambi hanno già fatto conoscenza di gran parte del gruppo che parteciperà al prossimo campionato per stilare un programma di lavoro personalizzato che possa consentire ad ogni atleta di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità.

A completare lo staff, infine, ci saranno ancora gli ormai fedelissimi Pierluigi Formichella, Mattia Pedicini e Giulio Pedicini, un tris di supporto al duo Ruscello - Cioffi soprattutto per gli allenamenti e la gestione della prima squadra ma anche del settore giovanile e del Centro di Avviamento allo Sport, le cui attività riprenderanno in concomitanza con la ripresa del prossimo anno scolastico.

La volontà dell'Accademia è quella, quindi, di dare continuità al progetto tecnico iniziato con questo staff già da qualche anno e che finora ha prodotto risultati davvero eccellenti.