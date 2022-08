Olimpia San Salvatore, nel ruolo di opposto ecco Raquel Ascensao Silva Classe 1991, gemella di Marlene, nella scorsa stagione militava in A2.

Romana di Anguillara Sabazia ma con origini capoverdiane, Raquel Ascensao Silva è la sorella gemella di Marlene che già ieri è stata presentata ufficialmente. Di ruolo opposto e classe 1991, Raquel nella passata stagione ha militato in A2 a Soverato e calcato i campi di B1 con Empoli, Arzano e Roma.

Insomma, l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino del patron Campanile è riuscito a portare nella città dell’antica Telesia un’altra giocatrice di spessore e tecnicamente adatta alla categoria che va ad aggiungersi ai nuovi arrivi e a rimpolpare il roster che coach Francesco Eliseo avrà a disposizione già nel fine settimana.

“Uno dei motivi che mi ha spinta a scegliere l’Olimpia Volley - ha detto Raquel Ascensao Silva - è il fatto di tornare in Campania, dove mi sono sentita a casa. Non vedo l’ora di cominciare e sono pronta a mettermi a disposizione della squadra per dare il mio contributo”.