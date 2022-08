GGteamwear Benevento 5, ecco i convocati di coach Nitti Inizia la nuova avventura dei giallorossi che esordiranno il 24 settembre al Palatedeschi.

Il primo giorno di scuola è sempre speciale. Oggi inizia l’avventura del GGteamwear Benevento 5 che per la seconda stagione consecutiva giocherà in serie A2. Lo farà nel girone sud che si annuncia equilibrato e durissimo ma sulla panchina giallorossa, dopo la rivoluzione estiva, è arrivato coach Lorenzo Nitti che sa bene come affrontare un campionato simile.

Il nuovo allenatore è pronto a dare un gioco e una vera e propria identità ad una squadra che oggi non può non essere inclusa tra le migliori del girone. Il mercato è stato importante. La società ha fatto grossi sforzi ma nessuna pazzia, del resto la scalata dalla C alla serie A2 è arrivata grazie alla lungimiranza e al progetto tecnico. Il torneo di A2 decollerà il 24 settembre e la squadra dei presidenti Di Fede e Collarile esordirà in casa, nel fantastico scenario del Palatedeschi, contro i pugliesi del Canosa.

Ecco i convocati di coach Nitti: Arvonio, Borzaro, Brignola, Calavitta, Caliendo, Cerrone, De Figlio, Del Nigro, Gonzalez, Lepre, Mambella, Mancini, Melotta, Milucci, Palmegiani, Pastore, Rennella, Romagnoli, Tinessa, Vega.