Accademia Volley, partita la nuova stagione con qualche ritorno e volti nuovi Da segnalare il rientro della sannita Erika Dell'Ermo, tra le novità c'è Mireya Jimenez Armas.

E' scattata la stagione della nuova Accademia Volley. La squadra giallorossa si è ritrovata lunedì pomeriggio e ha svolto già il primo allenamento seguendo le indicazioni del preparatore fisico Gennaro Ucci e del suo assistente Alessandro Del Sordo, due delle novità dello staff tecnico di quest'anno. Presenti anche i tecnici Vittorio Ruscello e Angelo Cioffi che integreranno quanto prima anche il lavoro con la palla rispetto al programma di allenamento incentrato, in questa prima fase, prevalentemente sulla parte fisica.

Al raduno erano presenti anche i volti nuovi Mireya Jimenez Armas ed Erika Dell'Ermo. Classe 2004, Mireya arriva a Benevento dopo lo scorso campionato disputato in B1 a Cutrofiano (LE) e andrà a ricoprire il ruolo di palleggiatrice. Figlia d'arte (papà Tonio allena in B1 a S.Teresa di Riva, oltre che ex giocatore, e mamma Norma Ruggiero è un'ex giocatrice di pallavolo, peraltro avversaria Accademia negli anni fine '90), la giovanissima atleta avrà l'opportunità di cimentarsi da protagonista in un campionato impegnativo dopo le ultime due stagioni a Cutrofiano. Per Erika invece si tratta di un ritorno in maglia giallorossa: la forte centrale beneventana, da anni in pianta stabile in B1, è reduce da due sfortunate stagioni condizionate da problemi al ginocchio ed è in cerca di riscatto in questa stagione, affinché possa completare il suo recupero fisico, oltre a dare un contributo di rilievo all'intero gruppo. Assente invece l'altro nuovo innesto Chiara Angilletta, schiacciatrice classe 2002, lo scorso anno a Caltanissetta in B2, che si aggregherà alla squadra tra qualche giorno per cominciare subito gli allenamenti.

Tante invece le riconferme dalla passata stagione, dal capitano De Cristofaro (12esima stagione in giallorosso), alla coppia di liberi Tufo e Cona, altre veterane dell'Accademia, fino alle più giovani De Santis, Ricciardi, Malatesta, Nolè e De Napoli, tutte già protagoniste dello scorso campionato.

Nonostante la squadra sia ancora in fase di definizione con la società che è ancora alla ricerca di ulteriori tasselli per innalzare il tasso tecnico e di esperienza dell'organico, l'inizio anticipato della nuova stagione (esordio ufficiale l'8 Ottobre in casa con Pozzuoli) ha indotto lo staff tecnico ad iniziare subito il lavoro di preparazione su un gruppo più giovane rispetto a quello degli ultimi anni e che avrà bisogno di tempo per poter esprimere al meglio il proprio potenziale.