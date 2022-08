Tennis, a Benevento il 2° Trofeo Green Park Open La kermesse sportiva è organizzata in collaborazione con l'Us Acli.

Al via oggi a Benevento il 2^ Trofeo Green Park Open organizzato dal Tennis Club Green Park Benevento e dall’UsAcli. “Per il secondo anno l’Us Acli è al fianco del Tennis Club Green per il torneo di doppio con una collaborazione ormai consolidata nel tempo – ha detto il presidente provinciale US Acli Alessandro Pepe –. Si tratta di attività che fanno parte di progettualità sportiva dell’UsAcli che hanno anche una forte valenza aggregativa. Praticare sport insieme e in sinergia è bello, ed è motivo di soddisfazione che ci spinge a proseguire queste attività che, tra l’altro, nel periodo estivo hanno anche un riscontro turistico e di valorizzazione del territorio”.