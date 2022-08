Nuoto, Stefania Pirozzi al matrimonio dell'amica Federica Pellegrini A Venezia la divina ha sposato Matteo Giunta, allenatore con cui ha lavorato anche la sannita.

Il 2022 è un anno fortunato per lo sport italiano con tanti successi e anche dei matrimoni speciali. In attesa di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, che dopo gli ori di Tokyo e Monaco di Baviera sposeranno le rispettive compagne Nicole Daza e Chiara Bontempi, la prima a convolare a nozze è stata Federica Pellegrini.

La 'Divina' ha sposato il suo ex allenatore Matteo Giunta nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, dove è nata e ha vissuto prima di stabilirsi a Verona dove si è allenata per anni al Centro Federale. Un matrimonio con tanti sportivi e diverse presenze campane. Infatti, oltre al wedding planner Enzo Miccio che è di San Giuseppe Vesuviano, era presente anche la nuotatrice sannita Stefania Pirozzi. La ragazza di Apollosa, che da qualche anno vive a Trieste, era tra le invitate della “Divina” con cui ha condiviso diversi podi con la staffetta 4x200 sl, memorabile l’oro di Berlino 2014, e soprattutto tanti ritiri in azzurro dal 2011 al 2021. La Pirozzi ha vissuto a stretto contatto con l’amica Federica, la più forte nuotatrice della storia azzurra e con il neo marito Matteo Giunta, anche gli allenamenti al Centro Federale di Verona in preparazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Stefania Pirozzi, classe 1993, ha pubblicato sui suoi canali social una bellissima foto con i due sposi in una giornata speciale per lo sport italiano. Erano presenti anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari e non solo, e l’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò.