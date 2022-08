Pallavolo, Volare: si riparte da coach Marchese affiancato dalla Carlozzi Dopo la fine del rapporto con Luca Nanni si va avanti con la promozione del vice allenatore.

La lunga estate di pausa è terminata. In casa Volare si scaldano i motori in vista del torneo di serie B2. Tante le novità, una su tutte un girone inedito con squadre campane e laziali da quattordici club. Sarà un campionato complicato e pieno di sorprese. Difficile fare pronostici.

La società del presidente Aldo Quarantiello ha deciso di voltare pagina partendo dallo staff tecnico. Addio a coach Luca Nanni –ottimo il suo lavoro, sarà vice coach a Soverato in A2- e spazio ad Alessandro Marchese promosso in cabina di comando con il sostegno di Valeria Carlozzi, vice allenatore e capitano della squadra che ricoprirà addirittura tre ruoli essendo nominata anche responsabile del settore giovanile.

Felice dell’opportunità, coach Marchese ha raccontato trattativa ed emozioni. "In una telefonata con il d.s. Luca Pepe, abbiamo chiuso la trattativa in pochissimo. Ci tengo a ringraziarlo particolarmente perché mi è stato molto vicino anche quando delle cose non andavano nella direzione giusta. Conosco molto bene le persone che dedicano il tempo a questa società e sono fiero ed entusiasta della scelta che ho fatto. Spero di poter ricambiare la fiducia. Sarò affiancato da persone competenti e sono molto contento del roster allestito. Ringrazio anche Mister Luca Nanni, l'anno scorso sono stato al suo fianco e posso dire di aver conosciuto un vero professionista”.

Gli fa eco coach Carlozzi, entusiasta di questa nuova avventura. “È un onore ed un piacere per me rivestire il ruolo di secondo allenatore nella prossima stagione. Certo, il rispetto dei ruoli è importante ed essere contemporaneamente allenatrice, giocatrice e capitano potrebbe essere delicato, ma sono sicura di trovare nelle mie compagne un ottimo riferimento, oltre che grande collaborazione. Ringrazio Ale per la stima che mi sta dimostrando e la società per la fiducia che ricambio con entusiasmo”.