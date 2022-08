Miwa Benevento, al Palatedeschi squadra già in campo Ieri il primo allenamento dopo le visite di lunedì.

Ieri pomeriggio al PalaTedeschi ha preso ufficialmente il via la nuova stagione agonistica della Miwa Energia Cestistica Benevento, pronta ad affrontare il campionato di Serie C Gold 2022/2023.

Grande entusiasmo, come sempre, del folto nucleo di dirigenti e tecnici della Miwa capeggiati da Coach Parrillo, ancora al timone del sodalizio sannita.

Presenti tutti i nuovi acquisti e i riconfermati che, dopo le visite mediche di lunedì, hanno svolto il primo allenamento della settimana. Insieme allo start stagionale è arrivato anche il calendario diramato dalla Federazione che, al netto di possibili modifiche, vedrà la Miwa battagliare a Mondragone all’esordio il 9 ottobre e presentarsi poi al pubblico di casa il 15 nel match contro Lamezia.

In settimana sarà il turno anche della nuova compagine femminile, intorno alla quale c’è tanta curiosità ma soprattutto soddisfazione da parte della società che è riuscita ad aggiungere un altro tassello al proprio progetto.