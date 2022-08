Benevento 5, c'è un nuovo innesto per la scuola calcio Arriva Felice De Matteo, neo istruttore e personal trainer giallorosso.

La serie A2 è la bandiera da sventolare con enorme orgoglio. Una conquista da difendere con i denti fino all’ultimo briciolo di forza. Un lusso per la città. In casa Benevento 5 questo lo sanno bene, se sono arrivati ai vertici è grazie alle idee e alla serietà messa in campo. Ecco perché cresce sempre di più l’attenzione sul settore giovanile. La società ha appena comunicato attraverso i propri canali che “Felice De Matteo è il nuovo istruttore e personal trainer della scuola calcio”.

A seguito della nomina anche le prime parole del neo istruttore. "Prima di tutto, colgo l'occasione per ringraziare la società per aver creduto in me. Antonio Collarile lo ha sempre fatto, dai tempi del calcio a 11. Il mio obiettivo è anche conoscere il mondo del futsal. Per me è un'esperienza nuova, sono molto contento di aver incontrato Lorenzo Nitti, tecnico della prima squadra. Obiettivo? Far crescere tutti i ragazzi che intraprenderanno questa avventura e potranno capire l'importanza non solo di imparare a giocare, ma di svilupparsi nella vita. Personalmente mi aspetto di poter arricchire il mio bagaglio personale e continuare a migliorare. Partire e arrivare il più lontano possibile: sono molto intraprendente e voglio continuar su questo percorso. Ringrazio ancora la dirigenza per aver creduto nel mio lavoro e nella mia figura".