Canna torna alle Fiamme Oro, arriva il saluto delle Zebre Il dieci beneventano giocherà nel massimo torneo italiano con la squadra della Polizia di Stato.

La carriera di Carlo Canna con le Zebre si è ufficialmente chiusa alla fine della scorsa stagione. Oggi però -meglio tardi che mai- è arrivato il saluto del club ad uno dei più grandi numeri dieci dell’ultimo decennio del rugby azzurro anche tramite i canali social.

“118 presenze, 717 punti, 7 stagioni: i numeri sono solo la punta dell’iceberg del grande contributo di Carlo Canna alle Zebre e a tutto il movimento italiano.

Un impegno quotidiano, una passione instancabile, un desiderio di miglioramento continuo e un sentimento di attaccamento alla maglia che sono stati d’esempio e da stimolo per migliaia di tifosi, giocatori e appassionati di rugby in Italia.

Il n° 10 beneventano ha fatto rientro alle Fiamme Oro insieme ai tre atleti Michelangelo Biondelli, Cristian Stoian e all’altro sannita Giovanni D’Onofrio.

“A seguito dell’annuncio della società cremisi –continua il comunicato del club-, le Zebre Parma possono ora salutare ufficialmente Carlo, Michelangelo, Giovanni e Cristian, ringraziandoli e augurando loro il meglio per i prossimi passi delle loro carriere”.

Carlo Canna quindi torna a giocare nella massima serie italiana dando portando alle Fiamme Oro la sua esperienza e la sua immensa classe. Con il numero dieci beneventano, la squadra della Polizia di Stato, può sognare in grande.