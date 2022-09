Ceppaloni, domenica c'è il "1° Delta Day". Auto che hanno fatto la storia Alle 10 in piazza Rossi è previsto il raduno con la partecipazione del Mito Delta Club di Salerno.

Domenica 4 settembre alle 10:00 in Piazza Carmine Rossi a Ceppaloni in provincia di Benevento, si terrà un evento unico nel suo genere. Oltre trenta Delta Integrali, provenienti da tutta la Campania, invaderanno il piccolo centro sannita per farsi ammirare nella loro straordinaria bellezza ed immutabile fascino che, dopo ben oltre 30 anni dalla costruzione, ancora oggi è vivo nel cuore degli sportivi e appassionati del motorsport.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione del Mito Delta Club –Passione Integrale di Salerno che, con i suoi associati, porterà a Ceppaloni tutti i vari modelli che hanno contraddistinto le Delta Integrali che vanno dalla 4WD, alla 8V, alla 16v ed alle Evoluzione 1 e 2, sia 8v che 16v, nonché nelle varie serie speciali ed edizioni limitate.

Ricordiamo che la Lancia Delta HF Integrale dominò la scena del Campionato Mondiale Rally con una striscia di successi “come Costruttore” iniziata nel 1987 per concludersi nel 1992 - quindi ben sei titoli mondiali consecutivi - a cui vanno ad aggiungersi tre Campionati del Mondo Rally Piloti tra i quali spiccano i due allori di Miki Biasion, primo italiano, e al momento unico, capace di vincere l'ambito titolo mondiale riservato ai conduttori.