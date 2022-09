Pallavolo, B2: in casa Volare primi annunci e riconferme Alla corte di coach Marchese arrivano Tamborino e Afeltra, riconfermata la Bonsanti.

La stagione della Volare Benevento è iniziata con gli annunci di riconferme e nuovi arrivi. Tra le novità c’è l’arrivo della palleggiatrice Giorgia Tamborino. Arriva dalla fortunata esperienza di Meledugno dove due anni fa vinse il torneo di B2 e lo scorso anno ha preso parte alla B1. “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura –ha spiegato Giorgia-. Sono pronta a dare il meglio di me e spero che riusciremo ad avere grandi soddisfazioni. Un in bocca al lupo a tutte noi!”

Spazio anche per un ritorno come quello di Filomena Afeltra che la scorsa stagione ha giocato e vinto il torneo di serie B2 con la Polisportiva Due Principati di Baronissi. “Sono felicissima -spiega di essere di nuovo qua, di trovare un ambiente molto familiare e di ritrovare alcune delle mie compagne di squadra. Ringrazio la società per la fiducia che mi dà e speriamo di fare un buon campionato”.

Dopo i nuovi arrivi ecco una riconferma. Seconda stagione in casa Volare per Alessia Bonsanti. “Nuova stagione, nuovo inizio -esordisce- Ringrazio la società Volare Benevento per avermi ridato fiducia e per continuare questo nuovo progetto. Per il secondo anno vestirò questa maglia condividendone gli obiettivi. Molti sono stati i cambiamenti –sottolinea-, quindi, molto sarà il lavoro da svolgere in palestra con il nuovo Coach e le nuove compagne per essere pronte all'avvio del campionato che quest'anno ci vedrà impegnate in un girone molto competitivo, quello laziale. La squadra è molto giovane ma con l'esperienza di Valeria Carlozzi in campo, quest'anno nel duplice ruolo di giocatrice ed assistant coach, saremo senz'altro competitive”.