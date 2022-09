Accademia Volley, ripartono i corsi di Minovolley e Volley S3 Corsi di minivolley sono aperti ai bambini e alle bambine delle scuole elementari.

Per il trentasettesimo anno consecutivo, Accademia Volley e Volley Santa Maria di Costantinopoli tornano in palestra per rilanciare i corsi di Minivolley e Volley S3 a partire da martedì 20 settembre.

In questo settore, l’Accademia Volley è da sempre un riferimento assoluto per la provincia di Benevento, avendo ottenuto negli anni i più prestigiosi riconoscimenti giovanili della Federazione Italiana Pallavolo quali il Marchio di Qualità per il Settore Giovanile Fipav e il titolo di Scuola Federale di Pallavolo.

La sede dei corsi di avviamento alla pallavolo sarà per il quarto anno consecutivo la palestra dell'Istituto Comprensivo S. Angelo a Sasso di Via Pascoli a Benevento (la vecchia sede della Palestra Amato, ex Palestra Mazzini, di Piazza Risorgimento è chiusa da gennaio 2019 per interventi di adeguamento antisismico).

I corsi di minivolley sono aperti ai bambini e alle bambine delle scuole elementari, con due allenamenti settimanali previsti il martedì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30. Il turno dedicato invece ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e delle scuole superiori si svolgerà, sempre con due allenamenti settimanali, il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 20.00.

E' prevista per tutti la possibilità di effettuare due allenamenti di prova prima di decidere di iscriversi, una volta iscritti diventa obbligatorio consegnare copia del Certificato Medico per attività sportiva rilasciato da un Medico Sportivo.

Per la stagione 2022/23 è possibile inoltre beneficiare di una tra due opportunità di sostegno economico per la partecipazione alle attività di minivolley, in particolar modo il Progetto D.R.E.A.M.S., promosso da Ambito Territoriale Sociale B1 del Comune di Benevento, e il Bando ARUS Voucher Giovani, promosso da Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS).

Si precisa che, anche in presenza di tutti i requisiti richiesti, sarà possibile beneficiare di uno solo dei due Voucher. In merito al Covid-19 saranno rispettate come sempre tutte le normative vigenti, sia quelle civili che sportive nel rispetto dei protocolli di CONI e Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).

Confermato in blocco anche lo staff tecnico che sarà composto da Francesca Cona, Jessica De Cristofaro, Tanja Addesa e Erika Dell'Ermo, istruttrici che, grazie anche alla loro esperienza come atlete e alle loro qualità umane, garantiscono ai piccoli pallavolisti sia la crescita sportiva da un lato che momenti di divertimento e aggregazione dall'altro. La segreteria è curata da Anna Ballini, il Dirigente Responsabile è Massimo Pedicini. Per prenotare l'iscrizione o ricevere informazioni è possibile telefonare al numero 391.3556077 o compilare il form sul sito della società accademiavolley.com.