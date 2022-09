Pallamano Benevento, al via la nuova stagione con un organico molto giovane Dopo aver rinunciato alla serie A2 la squadra sannita riparte dalla B.

La Pallamano Benevento è pronta a ripartire dalla serie B. I giallorossi, rinunciando all'iscrizione in serie A2, hanno compiuto una scelta dolorosa ma proiettata al futuro. Si ripartirà da un campionato di livello inferiore ma soprattutto dai giovani del vivaio con l'obiettivo di favorire la loro crescita. Un percorso lungo, sicuramente ricco di ostacoli, ma al tempo stesso ambizioso quello intrapreso dalla società del presidente Carlo La Peccerella, in quanto l'età media della squadra si è abbassata notevolmente dopo l'esperienza dello scorso anno e si attesta sui 17 anni e 3 mesi. Una cifra che la dice lunga sulla netta inversione di tendenza operata dalla dirigenza sannita. "La serie A2, con quel format, era ormai insostenibile sul piano logistico per una realtà come la nostra. Le tante trasferte siciliane con annessi viaggi sfiancanti non avrebbero consentito ai ragazzi di maturare come avremmo e avrebbero voluto. Non si tratta di un ridimensionamento, tutt'altro. Siamo felici di fare un passo indietro per poi farne due in avanti successivamente. Le soddisfazioni arriveranno".



La squadra sta svolgendo in questi giorni al Pala Ferrara la preparazione atletica. Il roster che affronterà il torneo di serie B sarà guidato da Andrea Sangiuolo. Solo quattro le pedine 'over 20' nell'intera rosa: Antonio De Luca, Matteo Ievolella, Mattia Marro e Alfredo De Luca. A loro si uniranno gli under 20 Davide Galliano, Pierluigi Formato, Luigi Luongo, Francesco Pio Ievolella, Andrea Schipani e Roberto La Peccerella; gli under 17 Francesco Coviello, Michele Di Tullio, Antonio Caporaso, Antonio Cardone, Thomas Russo, Antonio Giovanni Del Ninno e gli under 15 Giorgio Molinaro, Gabriele Di Tullio, Maurizio Altivalle, Kristian D'Alessio, Matteo Ricciardi, Paolo Maioli e Raffaele Rega.



La Pallamano Benevento sarà ai nastri di partenza dei tornei giovanili under 15, under 17 e under 20. In quest'ultimo caso potrà contare anche su Lorenzo Fragnito e Ivano Rossi, atleti cresciuti nel settore giovanile della società giallorossa e dallo scorso anno in forza al Campus Italia. Il debutto ufficiale nella nuova stagione è previsto nei giorni 7, 8 e 9 ottobre quando a Salerno si terrà il concentramento di Youth League Under 20.