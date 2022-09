Volare Benevento, arriva anche il nuovo libero Si tratta di Mara Tamborino che è reduce dall'esperienza di Meledugno.

Continuano gli annunci in casa Volare. Dopo Filomena Alfetra, la riconferma di Alessia Bonsanti e l’arrivo di Giorgia Tamborini, ecco l’arrivo anche della gemella Mara. Un innesto importante per coach Marchese che potrà contare su un libero giovane e promettente.

Altra new entri in casa Volare anche Mara, gemella di Giorgia, farà parte del Roster. Un’atleta giovane e promettente, elemento fondamentale per coach Marchese ricoprendo il ruolo di libero. A presentare Mara Tamborino è stato il DS Luca Pepe. “Con Mara avevamo il difficile compito, anche di cuore, di sostituire la nostra Giorgia Formato, atleta nata e cresciuta alla Volare, che ha dimostrato di essere un ottimo libero di B2. Mara, come la sorella Giorgia, non ha bisogno di presentazioni, parlano per lei un anno in B2 con vittoria del campionato da titolare e il successivo anno in B1 a Melendugno. Non potevamo trovare di meglio, saprà sicuramente dare equilibrio e stabilità alla nostra seconda linea”,

Felicissima Mara Tamborino per questa nuova avventura da condividere con la gemella Giorgia. “Non vedo l’ora di iniziare questa stagione, di fare bene e di far parte di questa squadra. Spero di essere all’altezza, cercherò di dare il mio meglio imparando anche da giocatrici più grandi e con più esperienza. Buona fortuna a noi e forza Benevento”.