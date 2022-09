Benevento 5, stasera amichevole di lusso al Pala Sele I giallorossi fanno visita ai vice campioni d'Italia della Feldi Eboli C5.

Il GGteamwear Benevento 5 è pronto all’esordio. La prima uscita stagionale sarà un premio e al tempo spesso un impegno proibitivo. Questa sera alle 20:30 gli uomini di coach Lorenzo Nitti sfideranno i vice campioni d’Italia della Feldi Eboli C5 al Pala Sele, un vero e proprio tempo del calcio a 5 campano. C’è attesa per questa partita non solo tra gli atleti ma anche in società. Cresce, infatti, la curiosità per capire a che punto è il lavoro svolto dal nuovo tecnico e dai giocatori che formano la rosa giallorossa. Alla vigilia ha parlato di questo impegno proprio Lorenzo Nitti. "Il match con la Feldi dobbiamo affrontarlo prima di tutto come un allenamento, sfruttando la grande possibilità di misurarci con dei giocatori e con una compagine di altissimo livello, una delle favorite della serie A. Per noi sarà una grande occasione e un onore e dobbiamo sfruttarla al massimo per verificare queste prime tre settimane di lavoro. La squadra, ad oggi, è ancora un cantiere aperto anche se, settimana dopo settimana, si vedono i progressi. I ragazzi stanno lavorando molto bene e si sono subito adattati ai carichi. Le sensazioni sono ottime, la società non ci fa mancare nulla: molto organizzata, sempre presente e attenta ai piccoli dettagli. Ho la fortuna di avere un ottimo staff. Sono molto fiducioso per il futuro".