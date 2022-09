Volare Benevento, confermata la veterana Giusti "La speranza è che si crei un gruppo sempre più unito per superare tutte le difficoltà".

La stagione della Volare Benevento, impegnata nel torneo di serie B2, è già cominciata. In attesa dei primi impegni ufficiali di campionato previsti ad ottobre, la società sta annunciando la composizione del roster a disposizione di coach Marchese. Oggi è il turno della veterana Alessia Giusti, palleggiatrice che è stata riconfermata e va ad occupare la seconda casella a disposizione nel ruolo dopo l'arrivo di Giorgia Tamborino.

La ragazza sannita, classe 1998 e prodotto del vivaio della società guidata dal presidente Aldo Quarantiello, è chiamata a dare un apporto molto importante sia fuori che dentro il campo. Ha ricoperto il ruolo di capitano nella stagione 2017-2018 e nonostante la giovane età, vanta una buona esperienza alle spalle e conosce molto bene l’ambiente, per questo può essere definita una vera e propria veterana.

“Alessia è nata e cresciuta nella Volare e averla anche quest’anno è un piacere e un onore" spiega la nota emessa dalla società. “È sempre stata un’atleta di livello che lavora, si prepara e affronta le sfide al meglio delle sue capacità. È giovane come le sue compagne, ma con i tanti anni di esperienza alle spalle in serie B sa svolgere in maniera impeccabile il suo delicato ruolo rimanendo fredda e responsabile anche nelle situazioni più difficili, caratteristica che poche palleggiatrici ha”.

Felicissima Alessia Giusti per questa nuova avventura con la sua società ha parlato di questa nuova stagione. “La Volare per me è casa… motivo per cui, nonostante i vari impegni, sono ancora qui. La speranza è che si crei un gruppo sempre più unito così da riuscire a superare ogni minima difficoltà e ad affrontare al meglio il campionato con maggiore serenità. Siamo una squadra giovane che può crescere tanto. Ci troveremo ad affrontare società, team ben organizzati e sicuramente non sarà semplice ma vogliamo essere competitivi anche quest’anno. Ora che sono iniziati gli allenamenti non aspettiamo altro, come tutti ovviamente, che iniziare a giocare. Come obiettivo personale, tempo a disposizione permettendo, vorrei riuscire a dare maggiormente il mio contributo sia nello spogliatoio che in palestra. In bocca al lupo –conclude- a noi e a tutti per questo inizio di stagione”.