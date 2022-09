Benevento 5 sconfitto nell'amichevole di lusso al Pala Sele La Feldi Eboli vice campione d'Italia si è imposta per 4-0 sulla squadra di coach Nitti.

La prima uscita del nuovo GGteamwear Benevento 5 è andata in scena venerdì sera al Pala Sele di Eboli contro la Feldi vice campione d’Italia. Impegno proibitivo ma molto importante che ha dato la possibilità a coach di Nitti di capire tante cose contro una squadra tecnicamente e fisicamente superiore. Infatti l’avvio è quasi scioccante. Feldi Eboli a segno tre volte in poco più di cinque minuti con Braga, Luizinho e Vavà. Nella ripresa è ancora Luizinho a gonfiare la rete per il 4-0. Poi il match è diventato agonisticamente molo caldo ed è arrivato il triplice fischio anticipato.