Sanniti Five Soccer, sorteggiato il calendario del torneo di serie C2 Cusano: "La squadra è ancora un piccolo cantiere aperto".

Venerdì scorso a Mercato San Severino (SA) al San Severino Park Hotel, si è svolta la presentazione e il sorteggio per il calendario di campionato per la serie C1 e C2 di calcio a 5.

Presenti al sorteggio alcuni dei dirigenti dei Sanniti Five Soccer, tra cui il direttore generale Fabrizio Cusano che al termine della cerimonia ha voluto rilasciare una sua dichiarazione al riguardo: "Sapevamo già che la Coppa di categoria sarebbe iniziata il 1° ottobre con il Calvi, il calendario di campionato dice che esordiremo fuori casa col Borgo Five il 15, e la prima in casa una settimana dopo contro l'Acerra.

Siamo ancora in fase di preparazione, iniziata da solo una settimana, la squadra è ancora "un piccolo cantiere aperto", ad esempio stiamo ancora aspettando che ritorni il nostro capitano Mario Pastore dal viaggio di nozze (ancora congratulazioni a lui); e siamo alla ricerca di qualche altro elemento per arricchire ulteriormente la rosa. Abbiamo ancora un po' di tempo, sia per la Coppa che per il campionato, il nostro obiettivo principale sarà perseguire una salvezza tranquilla, per il resto poi si vedrà strada facendo".