HC Sannio Benevento, la squadra è pronta per il torneo di serie B Iscrizione già fatta anche ai campionati giovanili.

Si appresta a ripartire, con la certezza della solita incognita del campo da gioco, la stagione agonistica 2022-2023. Subito dopo la breve pausa estiva, che ha visto lo staff tecnico partecipare alle attività di promozione nei campi estivi, a breve, riprenderanno le canoniche attività per tutte le categorie.

Già completate le operazioni di iscrizione alla serie B nazionale e ai campionati regionali giovanili, confermando, tra mille sforzi, la propria presenza tra i club di Benevento anche per quest’anno sportivo. Come avvenuto nella trascorsa stagione agonistica ci sarà, subito dopo le convocazioni per il raduno e le rituali viste mediche, il via agli allenamenti e successivamente la presentazione del roster che vedrà tanti giovanissimi atleti aggregarsi ed esordire con la formazione seniores con importanti novità anche nel rinnovato staff tecnico.

Se non è certo una novità l’esilio forzato per la compagine del H.C. Sannio di Benevento, stortura che non vale per tutti i club sportivi cittadini, ma che accomuna anche qualche altra disciplina sull’argomento, il cambio al vertice societario rappresenta, invece, una piacevole sorpresa. Il Club guidato dalla Prof.ssa Jlenia Izzo, che ha seguito personalmente la promozione della pallamano nel

periodo estivo, in particolare tra i partecipanti del “Campo estivo dei Pimpanti di Benevento” culminato negli open day di handball, ha visto il termine delle attività ludiche con una festa tenutasi c/o il Dopolavoro delle Poste di Benevento sito in via Giustiniani. Al termine della serata, abbinata ad una simpatica “caccia al tesoro”, il Presidente ha annunciato la rinnovata collaborazione con un noto gruppo di atletica per la pratica di entrambe le discipline, esperimento che ha ottenuto già un notevole successo, reso possibile grazie al sostegno degli esperti tecnici di entrambe le Associazioni, ed ha poi distribuito le spille ed altri gadget dell’H.C. Sannio a tutti i piccoli atleti presenti che si sono esibiti in una bellissima recita.

Con l’occasione della cerimonia di premiazione al termine delle attività di fine estate, alla presenza delle nuove leve delle formazioni giovanili e dei loro genitori, il Presidente Jlenia Izzo ha rimarcato come continuino a rimanere sempre senza risposta le note vicende sulla gestione delle strutture sportive ed ha voluto ringraziare tutti gli atleti, i tecnici ed i collaboratori presenti, per gli enormi sforzi che hanno caratterizzato la trascorsa stagione sportiva e per quanto potranno fare anche per la prossima, senza contare su promesse esterne che notoriamente vengono sempre disattese.

Nel corso della splendida serata rimarcando gli sforzi dello staff tecnico, ha consegnato una targa ricordo per il prestigioso traguardo raggiunto al Prof. Mario Tretola in occasione della 50° stagione agonistica e gli “Highlander” Luciani e Tretola in occasione della 35°: “Ad maiora semper”, comunicando ufficialmente che sarà Omar Tretola la nuova guida tecnica, proseguendo così il proprio percorso da allenatore che lo vedeva già da tempo seguire le squadre del settore giovanile.