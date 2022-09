Scherma paralimpica: a Pisa la Pasquino impegnata in Coppa del Mondo Appuntamento dal 22 al 25 settembre riparte la competizione internale.

La Coppa del Mondo di scherma paralimpica è pronta a ripartire. La prima tappa è in programma in Italia, precisamente a Pisa dal 22 al 25 settembre. Il calendario della tappa pisana si dividerà in quattro giornate. Presente anche la sannita Rossana Pasquino che sarà impegnata sia nelle prove di sciabola che di spada, individuali e a squadre.

Gli altri convocati sono: Matteo Betti, Michele Massa, Marco Cima ed Emanuele Lambertini nel fioretto maschile; nella spada femminile Veronica Martini, Alessia Biagini e Sofia Brunati che prenderà parte anche alla prova di sciabola Open (formazioni miste) insieme ad Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci ed Edoardo Giordan.

A capo della delegazione ci sarà come sempre il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e i CT Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA PISA 2022 – 21-25 settembre 2022

Calendario

Mercoledì 21 settembre 2022

Controllo armi e carrozzine

Giovedì 22 settembre 2022

Spada maschile A

Sciabola femminile B

Spada maschile B

Sciabola femminile A

Venerdì 23 settembre 2022

Fioretto femminile B

Sciabola maschile A

Sciabola femminile A

Sciabola maschile B

Sabato 24 settembre 2022

Fioretto maschile B

Spada femminile A

Fioretto maschile A

Spada femminile B

Domenica 25 settembre 2022

Fioretto maschile a squadre

Spada femminile a squadre

Sciabola Open a squadre