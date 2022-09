Miwa Benevento, buon test contro la Virtus Pozzuoli Parrillo: "Buono l’atteggiamento, volto al lavoro e al sacrificio".

Buon test per i boars, quello disputato in serata contro Virtus Pozzuoli, compagine di buon livello di serie B. I ragazzi di coach Parrillo hanno chiuso avanti tre dei quattro quarti giocati al Palatedeschi, con Taylor Garcia, Rianna, Lucarelli e Alunderis in doppia cifra, a menare le danze. Con quest’ultimo che con i 10 rimbalzi totali chiude il test match in doppia doppia.

Buone le percentuali di tiro dal perimetro, con i cinghiali abili a chiudere lo score con quasi il 40% totale. Bene dal campo, con un 60% che fa ben sperare per la stagione che sta per cominciare. Come detto, per tre quarti Miwa Energia avanti, conducendo il primo quarto 24:23, il secondo 18:6, il quarto 21:14. Breve intermezzo ospite nel terzo quarto, con Pozzuoli che si impone 26:16. Insomma, Benevento c’è e in qualche modo batte il primo colpo, seppur in amichevole.

Contento anche coach Parrillo “Buono l’atteggiamento, volto al lavoro e al sacrificio, l’obbiettivo ora è tenere questo atteggiamento da qui in avanti e non solo ai primi test stagionali, dove tutto è più semplice”. In campo anche la squadra femminile. Test match di livello, quello disputato dalle ragazze di coach Calandrelli al cospetto di Salerno, compagine di B nazionale. Nonostante i pochi allenamenti nelle gambe, le cinghialesse, comprese le più piccole, hanno avuto un atteggiamento positivo alla gara, rimarcato anche da coach Calandrelli a fine gara: ”Sono molto sorpresa da questo approccio alla gara, continuiamo così”.