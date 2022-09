GGteamwear Benevento 5, sabato l'esordio in Coppa Divisione Vega sarà il capitano: "Non posso che essere soddisfatto".

Il GGteamwear Benevento 5 è pronto per l'esordio ufficiale. La squadra di mister Nitti, domani alle 16, sarà impegnata ad Ischia sul campo della Virtus Libera Isola D'Ischia per il secondo turno (gara secca) di Coppa Divisione.

Prima di analizzare la vigilia della sfida, Alejandro Vega è felice di essere il nuovo capitano del Benevento 5: "Non posso che essere soddisfatto di essere il capitano di un bel gruppo e rappresentare una grande società - dice lo spagnolo.- Per me è una responsabilità che accetto con piacere".

Ora, però, testa alla Virtus Libera, primo impegno ufficiale a sette giorni dall'esordio in campionato. "La prima partita ufficiale è sempre molto difficile e impegnativa, ancora di più in trasferta - continua il numero 17.- Sarà comunque un match equilibrato e che affronteremo con rispetto e concentrazione". Dopo quasi un mese di preparazione, Vega traccia un primo bilancio: "Stiamo migliorando giorno dopo giorno - chiosa.- Sicuramente non siamo ancora al top della condizione, abbiamo tanto da sistemare ma il collettivo ha tanta volontà e questo è fondamentale".