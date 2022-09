GG Team Wear Benevento 5, l'esordio in Coppa Divisione è vincente Gli uomini di Nitti rifilano sette reti alla Virtus Libera. Sabato 24 settembre l'esordio in A2.

Missione compiuta per il GG Team Wear Benevento 5 che ha espugnato l’impianto della Virtus Libera Ischia (gara unica) con un netto 7-0

staccando il pass per il terzo turno di Coppa Divisione, riproposta dalla Divisione Calcio a 5 dopo due anni di stop per la pandemia. La squadra di mister Nitti era al suo esordio, ma i meccanismi sono apparsi già ben rodati al cospetto di un avversario insidioso. I giallorossi hanno ipotecato il successo nel primo tempo, chiuso in vantaggio 4-0 grazie alle reti di Brignola, Cerrone, Rennella e ancora Brignola. Nella ripresa gli ospiti hanno allungato con Rennella, Romagnoli e Vega per il definitivo 7-0.

Il terzo turno della Coppa Divisione è in programma il 12 ottobre quando entreranno in scena anche le 16 squadre di serie A che saranno abbinate, tramite sorteggio, alle 48 formazioni qualificate. Sabato 24 settembre il GG Team Wear Benevento 5 inizierà il suo cammino

nel torneo di A2 ospitando al «PalaTedeschi» il Canosa.

Coppa Divisione, secondo turno

Virtus Libera-GG Team Wear Benevento 5 0-7 (pt. 0-4)

Reti: Brignola (2), Rennella (2), Cerrone, Romagnoli, Vega